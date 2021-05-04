Sivasspor taraftarı gibi yetiştirilen muhabbet kuşundan tezahürat: 'Kırmızı-beyaz şampiyon Sivas'

Sivas'ta Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Sivasspor taraftarı Ömer Bayrak'a ait Bulut ismindeki Japon muhabbet kuşu yaptığı tezahüratlarla görenleri şaşırtıyor.
Sahibinin Sivasspor tezahüratlarına alıştırdğı muhabbet kuşu Bulut, "Gradel gol gol gol", "Kırmızı-beyaz, şampiyon Sivas", "Sabaha kadar buradayız" ve "Sivaslıyız gardaş" sözleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
Yeni Bir Amigo Doğuyor 🙃— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 4, 2021
Fanatik Sivasspor taraftarı Japon Muhabbet Kuşu Bulut, yaptığı tezahüratlarla kendine hayran bırakıyor.
🦜 Gradel gol gol gol
🦜 Kırmızı-beyaz şampiyon Sivas
🦜 Sabaha kadar buradayız
🦜 Sivaslıyız gardaş
🦜 Sivas pic.twitter.com/KijoInncYw
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