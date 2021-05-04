'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı

Denizli’de horozunun öterken bayıldığını fark eden Okan Gökbudak'ın, sosyal medyaya yüklediği video Türkiye dışında Çin, Japonya ve İngiltere'de de medyanın ilgisini çekti. Gökbudak, "Bir radyoda yayınlanan şov programı için İngiltere'den davet aldım" dedi.

Denizli'de yaşayan Okan Gökbudak, hobi amaçlı beslediği, uzun ötmesiyle bilinen Denizli horozunun öterken bayıldığını fark etti.

Daha sonra durumu kümese yerleştirdiği kameralar ile kayıt altına alan Gökbudak'ın sosyal medya hesabında yayınladığı video kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Çin ve Japonya gibi ülkelerde bayılan horoz gündem oldu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ‘Bayılan horoz' olarak ünlenen Denizli horozu için araba takas teklifi yapıldı. Ancak Gökbudak, horozu takas etmeyi düşünmediğini söyledi.

Horoz için video ve haber çekimi için onlarca kişinin geldiğini söyleyen Okan Gökbudak, horozu ile birlikte İngiltere'de bir radyo programına konuk olarak çağrıldığını ifade etti.

'Yurtiçi ve yurt dışından yumurta ve civciv siparişleri geliyor'

Türkiye'nin farklı kentlerinden ‘Bayılan horoz'un yumurta ve civcivleri için sipariş geldiğini belirten Gökbudak, şunları söyledi:

“Horozumu kayda alarak bayıldığı anları video çektim. Daha sonra bu videoyu sosyal medyaya yükledim, baya ilgi gördü. Tüm dünyada yankı buldu. Yurtdışından, Çin ve Japonya'dan insanlar benimle iletişime geçti. Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Yavrularını almak için birçok mesaj geldi. Hepsi ile iletişime geçtim. Ön sipariş aldım. Şu anda bütün illere yumurta ve civciv satışı yapıyorum. Yurtdışından da yumurta ve civciv talebi oluyor ancak gönderemiyorum. Ancak çok almak isteyenler İstanbul'da büyükelçiliğe bırakmamı kendilerinin oradan alabileceklerini söylediler.”

'Beni İngiltere'ye davet ettiler'

Denizli'den ilgi görmediğini ancak İngiltere'den davet aldığını söyleyen Gökbudak, “Denizli'den pek ilgi göremedim. Denizli hariç tüm yerden ilgi gördüm. Eğer bu ilgi böyle devam ederse ileride daha güzel düşüncelerim var. Bir tesise dönüşebilir. İngiltere'den mesaj geldi. 'Horozunuzun haberini radyo kanalımızda yayınladık' dediler. Beni İngiltere'ye davet ettiler. Bir radyoda yayınlanan şov programı için İngiltere'den davet aldım” dedi.