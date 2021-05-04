Kayıt
22:50 04 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Bayılan horoz

    'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı

    © İHA / FADIL PİŞKİN - OSMAN BAŞPINAR
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 42
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1044424644_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_2ad519f8cc050b46b2ec119a29d219b0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202105041044424688-bayilan-horoz-ingiltereden-davet-aldi/

    Denizli’de horozunun öterken bayıldığını fark eden Okan Gökbudak'ın, sosyal medyaya yüklediği video Türkiye dışında Çin, Japonya ve İngiltere'de de medyanın ilgisini çekti. Gökbudak, "Bir radyoda yayınlanan şov programı için İngiltere'den davet aldım" dedi.

    Denizli'de yaşayan Okan Gökbudak, hobi amaçlı beslediği, uzun ötmesiyle bilinen Denizli horozunun öterken bayıldığını fark etti.

    Daha sonra durumu kümese yerleştirdiği kameralar ile kayıt altına alan Gökbudak'ın sosyal medya hesabında yayınladığı video kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

    Çin ve Japonya gibi ülkelerde bayılan horoz gündem oldu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ‘Bayılan horoz' olarak ünlenen Denizli horozu için araba takas teklifi yapıldı. Ancak Gökbudak, horozu takas etmeyi düşünmediğini söyledi.

    Horoz için video ve haber çekimi için onlarca kişinin geldiğini söyleyen Okan Gökbudak, horozu ile birlikte İngiltere'de bir radyo programına konuk olarak çağrıldığını ifade etti.

    'Yurtiçi ve yurt dışından yumurta ve civciv siparişleri geliyor'

    Türkiye'nin farklı kentlerinden ‘Bayılan horoz'un yumurta ve civcivleri için sipariş geldiğini belirten Gökbudak, şunları söyledi:

    “Horozumu kayda alarak bayıldığı anları video çektim. Daha sonra bu videoyu sosyal medyaya yükledim, baya ilgi gördü. Tüm dünyada yankı buldu. Yurtdışından, Çin ve Japonya'dan insanlar benimle iletişime geçti. Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Yavrularını almak için birçok mesaj geldi. Hepsi ile iletişime geçtim. Ön sipariş aldım. Şu anda bütün illere yumurta ve civciv satışı yapıyorum. Yurtdışından da yumurta ve civciv talebi oluyor ancak gönderemiyorum. Ancak çok almak isteyenler İstanbul'da büyükelçiliğe bırakmamı kendilerinin oradan alabileceklerini söylediler.”

    'Beni İngiltere'ye davet ettiler'

    Denizli'den ilgi görmediğini ancak İngiltere'den davet aldığını söyleyen Gökbudak, “Denizli'den pek ilgi göremedim. Denizli hariç tüm yerden ilgi gördüm. Eğer bu ilgi böyle devam ederse ileride daha güzel düşüncelerim var. Bir tesise dönüşebilir. İngiltere'den mesaj geldi. 'Horozunuzun haberini radyo kanalımızda yayınladık' dediler. Beni İngiltere'ye davet ettiler. Bir radyoda yayınlanan şov programı için İngiltere'den davet aldım” dedi.

    Etiketler:
    Davet, İngiltere, Denizli, horoz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Andrew Brown - cenaze
    Polis tarafından öldürülen siyah Amerikalı Andrew Brown için cenaze töreni yapıldı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet