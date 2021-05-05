THY'den '#20liyaslarchallenge' paylaşımı: 'Biz hala 20'lerimizdeki kadar genç hissediyoruz'

Türk Hava Yolları (THY) sosyal medyada kampanyaya dönüşen '#20liyaslarchallenge' ile ilgili paylaşım yaptı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan ve 1955 yılında çekilen siyah beyaz eski tip yolcu uçaklarının bulunduğu fotoğraflı paylaşımda, "1955'te çekilen bu fotoğraf siyah beyaz olabilir ama biz hala 20'lerimizdeki kadar genç hissediyoruz. #20liyaslarchallenge" ifadelerine yer verildi.

1955'te çekilen bu fotoğraf siyah beyaz olabilir ama biz hala 20'lerimizdeki kadar genç hissediyoruz. 😎 #20liyaslarchallenge pic.twitter.com/bTuONfaUBm — Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 4, 2021

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