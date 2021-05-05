Oyuncu adayı, kayıtlı olduğu ajansın kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı

Dizilerde rol almak isteyen genç kadın, kayıtlı olduğu ajansın kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı. Şüpheli tutuklanırken, 19.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Öğrenilen bilgiye göre Fetanet Ö., oyuncu olmak için bir ajansa başvurdu. Genç kadını arayan kast direktörü İbrahim Y., Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide onu oynatabileceğini söyledi. Genç kadın sete geç kalınca projede yer alamazken, İbrahim Y., başka dizi ayarlama vaadiyle evine davet ettiği genç kadına cinsel saldırıda bulundu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre genç kadın şikayetçi olurken, yürütülen soruşturma kapsamında genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri İbrahim Y. ile eşleşti.

Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin 19.5 yıla kadar hapsi isteniyor.