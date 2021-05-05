Manisa Salihli'deki Tuana Tatil Köyü yakınlarında yürüyemez halde bulunan ve ayaklarının elektrik tellerine değmesi sonucu yandığı düşünülen flamingo, hayvanseverler sayesinde ayağa kalktı.
Bitkin halde bulunduktan sonra otel işletmecisi Şahin Toker tarafından korumaya alınan flamingo için emekli sınıf öğretmeni aparat geliştirdi. Aparat, flamingonun bacağına monte edildikten sonra uyum sürecini başarıyla tamamladı.
Yaralı flamingoya protez bacak yaptılar https://t.co/ihnCFyD0iQ pic.twitter.com/xJR5VV83wn— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 5, 2021
Bitkin haldeki flamingonun protez ayak uyum sürecini başarıyla tamamladığını belirten Kocamaz, "Yumuşak bir hortumdan ayak yapısına uygun perdeli bir aparat geliştirdik ve monte ettik" dedi.
Otel işletmecisi Şahin Toker ise "Flamingo bize ilk getirildiğinde çok kötü ve bitkin haldeydi. Muhtemelen yüksek gerilim hattına değmesi sonucu yanmış. Otelimizde hazırladığımız bölümde beslemeye başladık. Beslenme sonucu biraz toparladı. Sonra da emekli sınıf öğretmenimiz ile birlikte protez bacak yaptık. Flamingo sorunsuz bir şekilde yürüyor" dedi.
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