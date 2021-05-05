Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka, olimpiyat meşalesini taşımaktan vazgeçti

Bakım evi yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Fukuoka’da 11 Mayıs’ta başlayacak olan meşalenin taşıması planlanan 118 yaşındaki Tanaka, bu karardan vazgeçtiğini duyurdu.
The world’s oldest person is a 118-year-old Japanese woman named Kane Tanaka and she has pulled out from the Tokyo Olympics torch relay because of the rising number of COVID cases in Japan.https://t.co/vWCIaWDQQ1— SheThePeople (@SheThePeople) May 5, 2021
Tokyo 2020 organizatörleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, meşaleyi taşıyan 6 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ve toplam vaka sayısının 8'e çıktığı belirtildi.
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