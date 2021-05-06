Twitter test etti, memnun kaldı: Kullanıcılara 'Dilinize dikkat edin' uyarısı

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılardan tweet'lere yanıt vermeden önce 'dilini kontrol etmesini' istediği test uygulamasını hayata geçirme kararı aldı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre kullanıcılara yanıtlarının 'rahatsız edici ya da incitici' bir dil içerip içermediğini sormak, bu tarz paylaşımları büyük ölçüde azalttı. Bu bildirim sonrası kullanıcıların yüzde 34'ü bir tweet'e verecekleri yanıtı baştan düzenledi ya da yanıt yazmaktan tamamen vazgeçti. İlk kez bildirim alan kullanıcıların 'rahatsız edici ya da incitici' bir dilde tweet atma oranı da yüzde 11 düşüş gösterdi.

After testing and improving prompts that ask you to review a potentially harmful or offensive reply, we learned that this feature can help encourage more meaningful convos.



We’re now rolling out these prompts on iOS and soon Android. https://t.co/GdnEGrIvfM pic.twitter.com/5hrK0mrd8f — Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2021

​Twitter'da 'arkadaş olanlara' serbest

Öte yandan kullanıcıların 'arkadaşlarına' küfretmesi hâlâ serbest olabilir çünkü bu 'Dilinizi kontrol edin' uyarıları, tweet'i atan hesap ve o tweet'e yanıt verecek olan hesap arasındaki ilişkinin doğasına göre gönderilecek. Twitter açıklamasına göre söz konusu iki hesap takipleşiyor ve sık sık birbirleriyle etkileşim kuruyorsa, tweet'lerde kötü ifadeler kullanılması her iki taraf için de sıkıntı yaratmayabilir.

Uygulama, Twitter'ı Apple ve Android işletim sistemine sahip telefonlarda kullanan ve dil seçeneklerinde 'İngilizce' bulunan hesaplarda geçerli olmaya başlayacak.