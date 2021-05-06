Uzmanlardan '20'li yaş challenge' uyarısı: İnsanın her yaş dönümünü kayıt altına alıyorlar

Görsel veri işleme alanında dünyada öne çıkan Türk girişimi Syntonym’in kurucusu Batuhan Özcan, “Yüz bir insanın genetik verilerini barındırıyor. Sosyal medyadaki bu yöndeki uygulamaları kullanmayın” dedi.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre '20’li yaş challenge' akımından yüz tanıma sistemi üzerine çalışanların yararlanabileceğini belirten Özcan, şunları söyledi: "Çünkü çözmeye çalıştıkları sorunlardan biri de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmaya direnç kazandırmak. Bu akım doğrudan bu amaçla başlatılmıştır demek zor ama bundan faydalanabilecekleri çok aşikar.

'Tamamen veri toplama amaçlı olduğunu söyleyemeyiz ama bu kadar veri rahatça kullanılabilir'

© REUTERS / Dado Ruvic Facebook #10YearsChallenge sayesinde yüz tanıma sistemlerini geliştiriyor olabilir

'Şu an için bilinen bir risk yok ama geleceğin teknolojisinde olabilir'

da 20’li yaşlarda çekilen fotoğrafların paylaşılmasının büyük veriye eklenebilecek bir veri olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Kişinin şimdiki haliyle 20 yaşlarındaki halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturulabilir. Bu konuda ırk analizi yapıldığı şeklinde çeşitli spekülasyonlar var. Ancak bu çok uç bir olay. Faceapp gibi uygulamalar için önemli bir veri olabilir. Algoritmaları besleyen bu veriler, 20 yaşındaki birinin de aynı şekilde nasıl yaşlanacağını gösterebilen bir uygulamaya dönüşebilir. Bu tarz uygulamalarda şu an için bilinen bir risk yok ama geleceğin teknolojisinde olabilir. İstihbarat servisleri, son fotoğrafı 20 yaşında çekilmiş birinin 40 - 50 yaşında nasıl gözükeceğini görebilir."