Kanserle mücadele eden Canan Ergüder: Yeni saçsız halime alıştım

Meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Canan Ergüder, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Ergüder, "Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda" dedi.

Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol aldığı sırada meme kanserine yakalanan oyuncu Canan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Ergüder, fotoğrafına da yer verdiği mesajında "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler" dedi.