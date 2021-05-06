'Acısını saklayan Harold' Kovid-19'a yakalandı

İnternette birçok meme'ye konu olan Macar asıllı "Acısını saklayan Harold"un Kovid-19 yakalandığı ortaya çıktı. Yaşlı adamın bir süre hastanede yattığı şimdi ise evde tedaviye geçtiği öğrenildi.

İnternet dünyasında "Acısını saklayan Harold" olarak tanınan ve çeşitli meme'lere konu olan Andras Arato'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Arato, Kovid-19'u ağır bir şekilde geçirdiğini ve zatürre belirtileri gösterdiğini aktardı.

Arato, aşı olduğunu ama antikor geliştiremeden Kovid-19'a yakalandığını söyledi. 76 yaşındaki adamın hastanede oksijen tedavisi de gördüğü öğrenildi. Hastaneden taburcu olduğunu ifade eden Arato, uzun Kovid-19 geçirdiğini söyledi.

Bir Fransız marketler zincirinin reklamında "Sağlık çalışanlarına teşekkür eden adam" olarak görseli yayınlanan, ama buradaki yüz ifadesi "sanki acısını içinde saklarmış gibi duran" Andras Arato, milyonlarca İnternet kullanıcısı tarafından farklı hikayelerde "ironik ve eğlenceli" meme'lere konu oldu.