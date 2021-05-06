Kaspersky'den Dünya Şifre Günü'ne özel 'şifre ve siber güvenlik' tavsiyeleri

Kaspersky açıklamasına göre, mayıs ayının ilk perşembe günü kutlanan Dünya Şifre Günü'nde, iyi şifre yönetiminin öneminin hatırlanması amaçlanıyor. Aynı zamanda çevrim içi oturum açma bilgilerini yönetmek için her şeyin yapıldığından emin olmak adına bir fırsat ortaya konuluyor.

Siber suçluların şifreler aracılığıyla tüm verilere erişebilmesi ihtimali oldukça endişe verici bir durum olarak görülüyor. Şifreler sadece alışveriş yapmaya, öğrenmeye, çevrim içi ortamda sosyalleşmeye ve buluşmaya izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda kişileri de koruyor. Kişisel veri güvenliği konusu, salgın nedeniyle birçok kullanıcının zamanının çoğunu evde geçirmesi ve cihazlarını daha fazla kullanması nedeniyle çok daha önemli hale geldi. DoubleVerify araştırmasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana çevrim içi içerik tüketmek için harcanan günlük süre, ortalama 3 saat 17 dakikadan 6 saat 59 dakikaya çıkarak dünya genelinde ikiye katlandı.

Kaspersky'nin kısa bir süre önce gerçekleştirdiği "Tüketicinin iştahı eyleme karşı: Artan dijital bağımlılığın ortasında veri gizliliğinin durumu" başlıklı ankete göre, katılımcıların yüzde 31'i cihazlarında bir tür virüs bulaşması veya izinsiz giriş olayı yaşarken, bunların yarısından fazlası, yani yüzde 53'ü enfeksiyon veya izinsiz giriş nedeniyle mali kayba uğradı.

Aynı zamanda bir başka yaygın endişe, çevrim içi dünyaların güvenliği konusunda ortaya çıkıyor. Çevrim içi kullanıcıların yüzde 28'inin hesapları saldırı girişimi yaşadı ve bunların büyük bir kısmı, yani yüzde 41'i, sosyal medya hesaplarının hedef alındığını bildirdi. Benzer bir oran, yüzde 37 ile e-posta hesaplarını hedeflerken, yüzde 31'i kripto para cüzdanlarını gözüne kestirdi.

2020 yılı boyunca ve salgın sırasında daha fazla kullanıcı, siber hijyen kurallarına uymaya, şifrelerinin gücünü ve cihazlarının güvenlik seviyesini izlemeye çalışıyor. Ankete göre, katılımcıların yüzde 89'u daha yaygın ancak etkili kişisel BT güvenlik eylemlerinden bazılarını benimseyerek gizliliklerini korumak, kişisel bilgilerini güvende tutmak için uygulamaya koyuyor. Benzer şekilde, kullanıcıların yüzde 37'si dosyalarını kilitlemek için şifrelemeyi kullanarak verilerinin başka ellere geçmemesini sağlıyor.

'Şifreleriniz en az 15 karakter olmalı'

Kaspersky, kullanıcıların parolalarını daha güçlü ve daha güvenli hale getirmelerine yardımcı olmak için şunları öneriyor:

"Şifreleriniz en az 15 karakter olmalı. Şifreniz ne kadar uzun olursa o kadar iyi. Tahmin edilebilir şifreler yaratmayın. Doğum tarihiniz, doğum yeriniz, partnerinizin adı gibi kişisel bilgilerin sosyal medya hesaplarınızda bulunma ihtimali vardır. Büyük harfler de olmak üzere, harfleri, numaraları ve sembolleri birlikte kullanın. Parolaları küçük değişiklikler yaparak kullanmayın. Bütün hesaplarınızı riske atmamak için her hesap için farklı bir parola kullanın. Parolanızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız hemen değiştirin."