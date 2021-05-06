Kozan'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı evlerde ise baskın yaşandı, bir istinat duvarı yıkıldı.

Kozan genelinde gündüz saatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kentin bazı işlek caddelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, tarım arazileri de taşkından etkilendi, bir bahçenin istinat duvarı ise yağmur sırasında yıkıldı.

Ayrıca, Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak'ta yolun çökmesi nedeniyle bir kamyonet çukura düştü. Kamyonet, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yaşanabilecek sağanak yağışlara karşı uyarıda bulunmuştu.