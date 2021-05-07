Köy sakinleri ayağı kırık at için yardım bekliyor: 'Gerekli yerleri aradık, bizim yapacağımız bir şey yok dediler'

Ardahan'da sağ ön ayağı kırık olduğu için ayağa kalkamayan at için köy sakinleri, yetkilileri aradıklarını ancak olumsuz cevap aldıklarını iddia etti.

Ayağa kalkamayan ve bir şey yiyip, su içmeden merkeze bağlı Sulakyurt köyü merasında yatan ata yardım edilmesini isteyen köy halkından Olcay Çağıl, Hayvan Sağlığı Bürosu'na başvurduklarını ancak olumsuz yanıt aldıklarını iddia etti.

İHA'nın haberine göre atın sıcak ve açlıktan hareket edemez hale geldiğini belirten Çağıl, hayvana kısa süre içinde yardım edilmesi gerektiğini belirtti.

Olcay Çağıl, ’’Mübarek Ramazan günü dilsiz şu at ayağa kalkamıyor. Karnı aç ve susuz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hayvanın ayağı kırık ve gezemiyor. Ot toplamayla ve elimizle su vermeyle bu hayvan yaşamaz. Biz gerekli yerleri aradık, bizim yapacağımız bir şey yok, diyorlar. Yetkililerin bu hayvana yardım etmesini istiyoruz’’ dedi.

Sahibini bulmak için köy camisiyle birlikte civar köy camilerinden de anons yaptırdıklarını fakat atın sahibinin çıkmadığını ve sahipsiz olduğunu söyleyen Çağıl, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini söyledi.