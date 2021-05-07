Elon Musk'tan Dogecoin açıklaması: Kader ironiyi sever

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, Dogecoin ve kripto paralar hakkında açıklamalarda bulundu. Yatırımcılara uyarıda da bulunan Musk, "Dikkatli yatırım yapın" ifadelerini kullandı.

Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder girişimci Elon Musk, kripto paralar ve Dogecoin hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Musk, “Kripto paranın dünyanın gelecekteki para birimi olma ihtimali çok yüksek. Burada söz konusu hangi para biriminin kazanacağıdır. Birden fazla seçenek var" dedi.

Daha sonra Musk, Dogecoin'in bir şaka olarak, esasen kripto para birimleriyle dalga geçmek için oluşturulduğunu söyleyerek, "Kader ironiyi sever. En ironik sonuç ise şaka olarak icat edilen para biriminin gerçek para birimi haline gelmesi oldu" diye ekledi.

Dünyaca ünlü girişimci, Dogecoin'in kripto paraların en iyisi olma potansiyelinin bulunduğunu da belirtti.

Öte yandan, Twitter'da yaptığı paylaşımda da Elon Musk, “Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın” ifadelerini kullandı.