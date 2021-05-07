İngiltere'de 108 yıllık menü bulundu: 'Kirişlerden zaman kapsülü çıktı'

İngilitere'nin Liverpool şehrinde eski bir binanın restorasyonu sırasında 1913'ten kalma bir kafe menüsü bulundu. 'Yamen' isimli kafenin 1. Dünya Savaşı öncesi bölgenin gözde mekanlarından biri olduğu tahmin ediliyor.

Liverpool'un ünlü Bold Caddesi'ndeki bir kafenin yenileme çalışmaları sırasında, asma kat kirişlerinde 15 Ocak 1913 Çarşamba tarihli eski bir menü bulundu.

Üzerinde 'Yamen Kafe' yazan menüde Rus, Hint ve Çin çayları, İrlanda yahnisi, bezelye, ıstakoz, spagetti ve çeşitli tatlı isimlerinin yazdığı ortaya çıktı.

Builders in the English city of Liverpool have unwittingly uncovered a piece of culinary and local history after an intact menu from 1913 fell from the ceiling during a renovation project https://t.co/WmBMp5wHUj — CNN (@CNN) May 7, 2021

​Mekanın şimdiki sahibi LEAF kafenin kurucusu Natalie Haywood, 108 yıllık menünün yanı sıra kafede garsonların çalışırken giydikleri ve üzerinde 'Yamen' yazan bir şapka ile iskambil oyunu için klavuz ve içecek şişeleri de bulduklarını söyledi.

Binanın asma katını daha önce ofis alanı olarak kullandığı ve şimdi bir etkinlik alanına dönüştürmek için inşaata başladıklarını belirten Haywood, kendisinin de selefi gibi özel çaylar sattığı göz önüne alındığında, keşfin "akıllara durgunluk veren" ve 'tüyler ürpertici' olduğunu söyledi.

If you thought food wise, Liverpool’s only famous for Scouse - think again! 100 yrs ago diners on Bond St were tucking into lobster and Meringues de Chantilly - this pristine menu from 1913 for the Yamen Cafe was discovered during renovation at @LEAFonBoldSt More on @BBCNWT 1330 pic.twitter.com/rVQGr2Fdms — Abbie Jones (@abbiedjones) May 7, 2021

​​Menünün hala sağlam olduğunu söyleyen Haywood, "Birinci Dünya Savaşı'ndan önce servis edilen yemeklerin kalitesi o kadar ileri ki, muhtemelen burası Liverpool'un en gözde mekanlarından biriydi" diye konuştu.

Haywood, Bold Caddesi'nin 1900'lerde de restoran ve kafelerin bulunduğu popüler bir yer olduğunu anlatarak, "O zamanlar Liverpool çok zengindi ve dünya deniz trafiğinin büyük bir yüzdesi bu şehrin limanından geçiyordu" dedi.

Kafeye ve eserlere biraz ışık tutmaya yardımcı olmak için tarihçilerle iletişime geçtiğini söyleyen Haywood, bunları nasıl kullanacağına dair tavsiyeler için bir sanat galerisiyle de temasta olduğunu söyledi.

"It feels like the venue has gone full circle"



Co-founder of LEAF, Natalie Haywood, says she was "blown away" after discovering an 108-year-old menu.



The pre-war menu has now inspired new dishes to be made at the tea room in Liverpool.https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/EKnOrIJgQ4 — Sky News (@SkyNews) May 5, 2021

​İngiltere'deki koronavirüs kısıtlamaları kalktığında ve inşaat tamamlandığında 108 yıllık menüdeki yemeklerden oluşan özel bir davet gerçekleştirmeyi planladığını belirten Haywood, eşyaların gelecekte birinin keşfetmesi için "kasten" bırakılmış olabileceğine inanıyor.

Haywood, CNN'e yaptığı açıklamada, "Kirişlerden bir zaman kapsülü çıkması gerçekten aklımı başımdan aldı" diye konuştu.