The Guardian '200 yıllık hatalarını' açıkladı

200. yıldönümünü kutlayan İngiliz gazetesi The Guardian, bir özeleştiri yazısı yayınladı. Yazıda, "İsrail bugün, The Guardian'ın öngördüğü gibi bir ülke değil" ifadeleri yer aldı.

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından The Guardian, 200. yıldönümünü kutluyor.

Gazete, 'The Guardian: 200' isimli yazı dizisinde, bugüne dek yayınladıkları haberlerde yer alan hatalardan bazılarının sıralandığı bir özeleştiri makalesi paylaştı.

What we got wrong: the Guardian’s worst errors of judgment over 200 years https://t.co/mzcUied1Qq — The Guardian (@guardian) May 7, 2021

​Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, insan sağlığı açısından ciddi zararları olduğu kaydedilen asbestten 'övgüyle bahsedilmesinden', kadınların oy kullanma hakkı ve İsral'in kuruluşuna kadar birçok konuda 'yanlış pozisyon' alındığını aktaran The Guardian, bu kapsamda en çok hatanın haber sayfalarından çok editöryal yazılarda bulunduğunu kaydetti.

Balfour eleştirisi

The Guardian, 1870'li yıllardan itibaren 57 yıl boyunca gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan'un, Filistin topraklarında İsrail'in kuruluşunun önünü açan'nu destekler niteliktekitarihli makalesini eleştirdi.

CP Scott'un 'Filistinlilerin haklarına karşı kör olduğu' belirtilen yazıda, "İsrail bugün, The Guardian'ın öngördüğü gibi bir ülke değil" denildi.

Gazete, CP Scott'un 'kadınlara oy kullanma hakkı tanınmasını savunduğunu' ancak bunun önünü açacak gelişmelere karşı çıktığını da belirtti.

Titanik eleştirisi

Yazıda, yaklaşık 1500 insanın ölümüyle sonuçlanan ve 'en büyük deniz felaketi' olarak nitelendirilen Titanik'in batışına, gazetede 'küçük bir yer ayrılması' da eleştirildi.

Uzmanların insan sağlığına zararına ilişkin uyarıda bulunduğu asbestin, "Ev işlerinde çok yönlü kullanım imkanı sağlıyor" sözleriyle tanımlandığı 1927 tarihli yazıyı 'bilimsel hata' olarak nitelendiren The Guardian'da, "İşin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, muhakeme hatalarının ortaya çıkması olasıdır" ifadelerine yer verildi.