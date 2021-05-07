DSÖ: En az 46 milyon yerinden edilmiş kişi Kovid-19 aşı programlarından yararlanamıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığı amaçlayan yaygın aşılama programlarına dahil edilmeyen en az 46 milyon yerinden edilmiş kişi bulunduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) mart ayında gerçekleştirdiği saha araştırmasında, aşılama programlarına dahil edilmeyen milyonlarca göçmen, mülteci, sığınmacı ve yurtlarından edilmiş insan gruplarının durumunu inceledi.

Araştırma, dünya genelinde en az 46 milyon insanın, ulusal aşılama kampanyalarına dahil edilmediğini ve bu yüzden aşıya erişim imkanı bulamadığını ortaya koydu.

DSÖ araştırmasında incelenen 104 ulusal programın yüzde 70'inin, 30 milyondan fazla göçmeni dışladığı belirtildi. Hindistan'da 4.9 milyon, Fildişi Sahili'nde ise 2.6 milyon göçmen henüz aşılara erişim olanağı bulamadı.

Mültecileri ve sığınmacıları da kapsamına almayan planlar nedeniyle Kolombiya'da 1.8 milyon, Suriye'de 590 bin ve Kenya'da 489 bin kişi aşılama kampanyalarının dışında kaldı.

Ayrıca kendi ülkelerinde yurtlarından edilmiş yaklaşık 11.8 milyon iç göçmen de ulusal aşılama programlarından dışlandı. Bu sebeple Nijerya'da 2.7 milyon, Hindistan'da yaklaşık 1 milyon kişinin aşılanması henüz mümkün görünmüyor.

Bu arada insan hakları kuruluşları, tüm göçmenler, sığınmacılar ve yerinden edilmiş diğer gruplar aşılansa dahi, halen dünya genelinde terör örgütleri veya asilerin kontrolündeki bölgelerde 60 ila 80 milyon insanın da aşılara erişim imkanı bulamayacağı uyarısını yapıyor.