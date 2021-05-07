Ayağı kırılan atı elleriyle beslediler

Ardahan’da, ayağı kırıldığı için beslenemeyen ve merada bitkin bulunan at, çocuklar tarafından beslendi. Elleriyle otları koparan çocuklar, ata yedirdi. Valilik ve belediye ekipleri de hayvanı vinçle alıp, tedavisi için götürdü.

Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyü yakınlarındaki merada ayağı kırık atı görenler, valilik ve belediyeye haber verdi. Bu sırada çocuklar da atın yanına gelerek, günlerdir beslenemediği anlaşılan, bitkin hayvana elleriyle topladıkları otları yedirdi. Vali Hüseyin Öner’in talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ardahan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, atın yanına giderek, ilk tedavisini yaptı. Ön ayağının kırık olduğu tespit edilen at, getirilen vinçle alınarak, tedavisi için götürüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyü sakinleri, ayağı kırılan at için sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaralı ata ilk müdahalede bulundu. Atın durumunun iyi olduğu belirlenirken, tedavisinin Kafkas Üniversitesi'nde devam edeceği belirtildi.