İmamoğlu'ndan Haliç videosu: Bence sesi açıp sonuna kadar izleyin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bence sesi açıp sonuna kadar izleyin" notuyla Haliç'in canlılığını gösteren bir video paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından “Bence sesi açıp sonuna kadar izleyin” notuyla bir paylaşım yaptı.

Haliç’ten görüntülerin yer aldığı videoda martıların sesleri duyulurken, sudaki balıkların da zıplayarak su yüzeyine çıktığı yansıdı.

Videoda “Haliç canlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Bence sesi açıp sonuna kadar izleyin. pic.twitter.com/9FHFwKp8EH — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2021

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