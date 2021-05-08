Emina Jahovic: Mustafa Sandal'ın bana nafaka borcu 740 bin TL, boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum

Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın kendisine 740 bin TL nafaka borcu olduğunu belirterek "Sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum" dedi.

10 yıllık evliliklerini 2018’de sonlandıran Emina Jahovic ve Mustafa Sandal arasında yeni bir gelişme yaşandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maddi krizde olduğunu iddia eden Sandal, 25 bin TL’lik nafakanın 10 ya da 15 bin TL’ye düşürülmesi için dava açmaya hazırlanıyor.

Sözcü gazetesinin aktardığına göre Sırbistan basınına konuşan Jahovic, Sandal’ın kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini söyledi. Jahovic "Bana nafaka borcu 73 bin 500 Euro, yani 740 bin TL. Davamın arkasındayım ve mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum" dedi.