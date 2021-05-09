Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Koronavirüs temaslılarına PCR testi en erken 3 gün sonra yapılmalı

Doç. Dr. Savaşçı, son dönemlerde PCR testlerinin negatif çıktığı, mutasyonların PCR testinden kaçabildiğine dair atılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Aslında böyle bir şey yok, en iyi PCR yöntemi bile yüzde 80 tanı koydurur. Ama halkımızda şöyle bir sıkıntı var; evde bir kişi pozitif çıkınca, ilk temas günü bizim için önemli. Testin en erken üç gün veya ortalama olarak da beşinci gün alınması gerekiyor. İş yerinde mesela birisi ile temas Koronavirüs'ü corona virüsü testiniz daha sonraki günlerde pozitifleşebilir".

'Aynı gün test yaptırdıkları için negatif çıkıyor'

Savaşçı şöyle devam etti: