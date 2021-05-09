Çıplak halde çatıya çıkıp güneşlenen erkek gözaltına alındı

Burdur'da bir binanın çatısında çıplak şekilde dolaşıp yatan 51 yaşındaki bir erkek, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Burdur'da Konak Mahallesi'nde bir erkeğin binanın çatısında çıplak şekilde dolaştığı, intihar etme olasılığı olduğu şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre gelen ekiplerin çatıda aradığı çıplak kişi, saklanırken bulundu.

İsminin H.A. olduğu öğrenilen 51 yaşındaki erkek, kıyafetleri giydirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.