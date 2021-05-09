Ankara'da dengesini kaybeden kadın ile kendisini kurtarmaya çalışan yengesi ikinci kattan aşağı düştü

Ankara'da, ikinci kattaki evin balkonunda dengesini kaybeden kadın ile kendisini kurtarmaya çalışan yengesi 10 metre yükseklikten yere düştü. Hastanede tedavi altına alınan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Van'da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ağabeyi ile yengesinin Ankara'daki evinde çamaşır asmak için balkona çıktığı sırada dengesini kaybetti. Yenge Sevcan Ö., görümcesinin yere düşeceğini fark edince hızla balkona koştu ancak hamle yaptığı sırada görümcesi düştü.

DHA'nın haberine göre bu sırada dengesini kaybeden Sevcan Ö. de yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İkili yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan iki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan komşu Yahya Akgül de, Sevcan Ö.'nün hamle yaptığını ancak iki kadının beraber yere düştüğünü belirtti.