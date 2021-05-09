Michael Jordan'ın üniversite kariyerinde giydiği forma 1,38 milyon dolara satıldı

Heritage Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Michael Jordan'ın Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde yılın oyuncusu seçildiği 1982-83 sezonunda giydiği North Carolina Üniversitesi forması için 13 Nisan'da başlatılan açık arttırma sonuçlandı.

The only known Michael Jordan game-worn North Carolina Tar Heels basketball jersey sold for $1.38 million on Saturday with Heritage Auctions. Via @espn https://t.co/dzE5ZtVi98 #MichaelJordan — Heritage Auctions (@HeritageAuction) May 8, 2021

1984 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Draft'ında 3. sıradan seçildiği Chicago Bulls'da 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, çoğu otorite tarafından lig tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Aktif kariyerinde sayısız başarıya imza atan 58 yaşındaki Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.