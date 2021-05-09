Köpeklerine eziyet eden kadın gözaltına alındı

Konya'da, evinde beslediği köpeklere eziyet eden kadın komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, görüntüleri inceledikten sonra kadını gözaltına alındı, 6'sı yavru 11 köpeğe el konuldu.

Konya'nın Meram ilçesinde bir kadının köpeklerine eziyet ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İHA'nın haberine göre yapılan araştırma sonucu S.H.'nin evinde beslediği köpekleri eziyet edip, dövdüğü belirlendi. Şiddetin görüntüleri, S.H'nin komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla ile kaydedilip polise gönderildi. Ekipler incelemenin ardından S.H.'yi gözaltına aldı. S.H. hakkında yasal işleten başlatan polis, 6'sı yavru 5'i yetişkin 11 köpeğe de el koydu.

Köpekler tedavi edilmek üzere Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.