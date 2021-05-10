Motosikletle künefe almaya giden sürücü, polisten kaçarken 2 metrelik duvardan düştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kullandığı motosiklet ile künefe almaya giden sürücü, polis uygulama noktasında dur ihbarına uymayarak kaçtı. Film gibi kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü bir sitenin bahçesine girdi. 2 metrelik duvardan motosikleti ile birlikte aşağıya düştü.

Muğla'nın Bodrum ilçeside gece yarısı meydana gelen olayda sokağa çıkmaya yasağına uymayıp kullandığı motosiklet ile künefe almaya giden 34 yaşındaki Ercan K. alışveriş yaptıktan sonra evine dönerken polisler tarafından durdurulmak istendi.

Bahçe duvarından uçtu

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, polislerin dur ihtarına uymayan Ercan K. olay yerinden hızla kaçmaya başlayınca motosikletli polisler peşine takıldı. Yaklaşık 2 km süren kovalamaca sonucu bir sitenin bahçesine giren Ercan K. dikkatsizlik nedeniyle sitenin bahçe duvarından iki metre aşağıya düştü.

'Yemeğimizi yedik tatlı almaya gittim'

Motosikleti ile düştüğü yerde polislere yakalanan Ercan K. için ambulans istendi. Ancak Ercan K.’nın kazada en ufak bir çizik dahi almaması dikkat çekti.

Kazayı yara almadan atlatan Ercan K. polislerin yasal işlem yapmasının ardından yaptığı açıklamada “Evde yemeğimizi yedik, tatlı istediler bende künefe almak için tatlıcıya gittim. Giderken polisler yoktu dönüşte polisleri görünce ceza yiyeceğimi anlayıp heyecanlanıp kaçtım, kaskım da yoktu. sitenin bahçesine girdiğimde etraf karanlıktı. Ne olduğumu anlayamadan duvardan aşağı düştüm, şans eseri bir şey olmadı” diye konuştu.

Polis Ercan K. hakkında sokağa çıkma yasağına uymaması ve kasksız motosiklet kullanması nedeniyle cezai işlem uyguladı.