Clubhouse'un Android sürümü yayınlandı

Popüler sesli sohbet platformu Clubhouse'un Android beta sürümü Google Play Store'da yayınlandı. Şu an sadece ABD'de kullanıma açılan uygulama, Türkiye'de ön kayıt aşamasında.

Pandemi döneminde ortaya çıkan ve hızla popüler hale gelen ses temelli sosyal ağ Clubhouse ekibi, android kullanıcılarının uzun süredir beklediği özellik için adım attıklarını duyurdu. Geçen hafta Android sürümü için beta testleri yapan şirket, bugün uygulamanın Google Play Store'da listelenmeye başlandığını duyurdu.

Clubhouse Android sürümü, şimdilik yalnızca ABD'deki kullanıcıların kullanımına sunuldu. Uygulamanın birkaç hafta içerisinde ilk önce İngilizce konuşulan ülkelerde ardından da tüm dünyada erişilebilir olması hedefleniyor.

Android is finally here! You can download the Clubhouse beta right now in the US, & around the world in the coming days/weeks.



Before you ask...yes, still invite-only. We're managing growth so we can build more sustainable infrastructure before the floodgates open. Soon(ish)! pic.twitter.com/EdltTZS0hD — Clubhouse (@Clubhouse) May 9, 2021

​Clubhouse'un kullanıma sunulan sürümünde şu anda bir konuyu takip etme, uygulama içi çeviriler, kulüp oluşturma, Twitter ve Instagram profillerini bağlama gibi bazı özellikler henüz bulunmuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Önümüzdeki birkaç hafta için planımız, topluluktan geri bildirim toplamak, gördüğümüz sorunları düzeltmek ve daha geniş bir şekilde sunmadan önce birkaç son özellik eklemeye çalışmak" denildi.

Türkiye'de ön kayıt aşamasında

Google Play Store Türkiye'de ise uygulamanın ön kayıt aşamasında olduğu görülüyor.

© Fotoğraf : Google Play Türkiye Clubhouse'ın Android sürümü Türkiye'de ön kayıt aşamasında

Davet yoluyla çalışmaya devam etmesi planlanıyor

Şu anda değeri yaklaşık 4 milyar dolar değerine ulaşan uygulama, geçen sene yalnızca iOS işletim sistemine sahip cihazlarda yalnızca davet yoluyla üye olunarak çalışıyordu.

Şirket, uygulamanın davet yoluyla işlemesine devam etmeyi planladıklarını ve bunun 'büyümelerini takip etmenin' bir parçası olduğunu açıkladı.

Clubhouse'un en çok kullanılan uygulamalar listesine girmesinin ardından Facebook, Twitter, Discord, Spotify, Reddit, ve Microsoft’s LinkedIn gibi sosyal medya devleri de ses temelli özellikler sunmaya başladı. Mikroblog platformu Twitter, birkaç hafta önce sohbet odalarından oluşan Spaces özelliğini devreye sokmuştu.