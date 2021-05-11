Motosiklet TIR’a saplandı: 1 ölü, 1 yaralı 

Kaza İstanbul Avcılar, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Motosikleti kullanan 26 yaşındaki Rustamov Doston, Avcılar mevkiine geldiği aynı yönde önünde seyreden sürüsünün ismi öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, sürücü Doston ve beraberindeki arkadaşı ise yaralandı. Kaza sonrası hemen duran TIR sürücüsü durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Doston’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri yaralanan sürücünün arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza sonrası TIR’a saplanan motosiklet de, bulunduğu yerden çıkarılarak çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.