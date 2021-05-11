Musk'tan Dogecoin anketi: Tesla'nın kabul etmesini ister misiniz?

Sosyal medya paylaşımlarıyla kripto para piyasalarında hareketliliğe sebep olan milyarder girişimci Elon Musk, dilinden düşürmediği Dogecoin ile ilgili bu sefer de Twitter’dan bir anket yayımladı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, Twitter'dan yaptığı ankette 53 milyondan fazla takipçisine "Tesla'nın Dogecoin kabul etmesini ister misiniz?" diye sordu.

Do you want Tesla to accept Doge? — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021

​Musk'ın bu tweeti, uzay seyahati şirketi SpaceX’in Dogecoin kabul edeceğini açıklamasından sonra geldi.

Milyarder girişimci, uzun süredir attığı tweetlerle Dogecoin'in piyasa değerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

Musk'ın geçen hafta sonu sunduğu Saturday Night Live isimli komedi programında kripto para ile ilgili bazı ifadeler kullanmasının ardından Dogecoin hisseleri düşmeye başlamış, program bittikten sonra ise tekrar yükselişe geçmişti.

Programda, 'Dogecoin nedir' sorusunu önce 'Para biriminin geleceği. Dünyayı ele geçirecek durdurulamaz bir finansal araç' diye yanıtlayan Musk, 'Yani üçkağıt mı?' sorusuna ise gülerek 'Evet üçkağıt' yanıtını vermişti.