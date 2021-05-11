30 yıllık televizyon tamircisi teknolojiye direniyor: ‘Zor günler yaşıyoruz, mesleğimiz yavaş yavaş bitiyor’

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde evinin geçimini 30 yıldır televizyon tamirciliği yaparak kazanan Tunay Ersen, meslektaşlarının gelişen teknoloji ve servis ağı karşısında zor günler yaşadığını belirtti.

Yetiştirecek eleman bulmamaktan da şikayetçi olan Ersen, insanların artık tamir yerine yenisini almayı tercih ettiklerini söyledi. Bir çok televizyonun fabrika çıkışında dahili uydu alıcılı olarak piyasaya sürüldüğünü sözlerine ekleyen Ersen, mesleğin gün geçtikçe yok olmaya başladığını belirtti.

Televizyonların sürekli olarak yenilendiğini hatırlatan televizyon tamircisi Tunay Ersen, "30 yıldır bu meslekteyim. Eskiden lambalı radyolar televizyonlar vardı. Onlar bitti yerlerini tüplüler aldı. Şimdilerde onlar da tükendi artık led ekranlar, LCD televizyonlar var. Televizyonların hepsi artık led olarak üretilmeye başladı ve yeni sisteme geçti. Yayınların hepsi HD olarak sunuluyor. Bununla birlikte televizyoncu esnafı olarak zor günler yaşıyoruz. Mesleğimiz yavaş yavaş bitiyor. Şu anda ayakta duranların da durumu sıkıntılı" dedi.

‘Elektronik her gün yenileniyor, yenilendiği için de yeni sistemler çıkıyor yeni televizyonlar üretiliyor’

İnsanların artık televizyonları tamir ettirmektense yenisini almayı tercih ettiğini kaydeden Ersen, "Eskiden çıraklık okullarımızdan 3-4 tane çırak gelirdi bu işi öğrenmeye. Ancak bu zamanda bir tane bile bulamıyoruz. Sadece bizim değil hiçbir esnafın çırağı yok. Tamir diye de bir şey kalmadı. Sürekli yeni alımlar oluyor. İnsanlar tamir ettirmek yerine yenisini almayı tercih ediyorlar. Elektronik her gün yenileniyor, yenilendiği için de yeni sistemler çıkıyor yeni televizyonlar üretiliyor. Mesleğin tüm yükünü servisler çekiyor. Meslektaşlarımızda markaların servislerini alanlar bu işi sürdürebileceğini düşünüyorum. Ancak servisi olmayanlar yavaş yavaş yok oluyorlar. Otomobillerdeki teypler yeni sistem, televizyonlar kendinden uydu alıcılı, kanalların tamamı HD, televizyonlar kanal listesini kendi güncelliyor. Kısacası yavaş yavaş mesleğimiz teknolojiye yenik düşüyor" diye konuşarak mesleğini zorluklarla devam ettirmeye çalıştığını kaydetti.