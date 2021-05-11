‘Tam kapanmada’ kuruyemiş kuyruğu

Tokat’ta, tam kapanma sürecinde bayram alışverişine çıkanlar bir kuruyemişçi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala market ve kuruyemişçilerde oluşan yoğunluk nedeni ile sosyal mesafe kuralları unutuldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir kuruyemişçinin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Tam kapanmaya rağmen bayramda evlerine şeker, kuruyemiş götürmek isteyenler uzun süre kuyrukta bekledi. Polis ekipleri kuyrukta bekleyen vatandaşları zaman zaman sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyardı.