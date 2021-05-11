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    Dijital kabir ziyareti hizmeti

    Tam kapanmada dijital kabir ziyareti hizmeti

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    Sputnik Türkiye
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    Antalya'da, mezar bakım firması sahibi Mehmet Çetin, koronavirüs nedeniyle uygulanan 'tam kapanma' sürecinde dışarı çıkamayan müşterilerinin yakınlarına ait mezarları çiçekle süsleyip, bakımını yaptıktan sonra, görüntülü aramayla dijital ziyaret hizmeti veriyor.

    Antalya'da, 13 yıl önce pazarlamacılık yaparken dedesinin kabrini sık sık ziyarete giden Mehmet Çetin, bakımsız mezarları fark edince kentte mezar bakımı hizmeti sektöründeki eksikliği hissetti.

    DHA'nın haberine göre kabir bakım ve mezar yapım şirketi kuran Çetin, hazırladığı farklı özelliklerdeki hizmet paketinde müşterisinin talebine göre her ay düzenli, standart ve özel kabir bakımı, anneler, sevgililer günü, vefat yıl dönümü, bayram bakımı ile taraftar mezar bakımı hizmeti sunuyor.

    Çetin'in hazırladığı hizmet paketine göre istediği seçeneği belirleyen kişiler, belirli periyotlardaki mezar bakımı ile çiçeklendirme hizmetine ayda 80 ile 200 lira ödüyor.

    Yurt dışında ya da farklı şehirde yaşadığı için kaybettiği yakınının mezarını sık sık ziyaret edemeyenler ya da kabre geldiğinde mezarın güzel görünmesini isteyenler, mezar bakım hizmetinde en fazla bayram ile özel günler paketlerini tercih ediyor.

    Her hafta bakımını yaptığı mezara giderek, ot temizliği çevre düzenlemesi gerçekleştiren Çetin, daha sonra kabrin fotoğrafını çekerek internet ortamından müşterisine gönderiyor.

    İnternet sitesinden mezarın son durumuna bakılabiliyor

    Şirketinin internet sitesine kendilerine özel müşteri numarasıyla giriş yapan kişiler de bakım hizmeti aldığı yakınının mezarının son halinin fotoğrafına istediği zaman bakabiliyor.

    Çetin'in sunduğu mezar bakım hizmeti, 1 yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde yoğun ilgi görmeye başladı. Koronavirüs tedbirine yönelik uygulanan 'tam kapanma' sürecinde evden çıkamayan ya da farklı ülke veya şehirde yaşayanların mezar bakım taleplerinde artış yaşandı.

    'İsteyen dua okuyor'

    Müşterisinin kabir bakımını yapan Çetin, "Bu dönemde insanlar mezar ziyaretine gelemedi. Kabir bakımı yapamayınca işlerimiz yüzde 70 arttı. Müşterilerimizin yakınının kabrini çapalayıp, çiçek ekiyoruz, temizliyoruz. Mezarın son halini görüntülü arama yapıp müşterimize gösteriyoruz. Müşterilerimiz mezara gelemediği için hem son haline bakıyor sonra da isteyen dua okuyor" dedi.

    Dedesinin mezarını tam kapanma nedeniyle ziyaret edemeyen Aytek Türkmen, "Mezara gelip çiçek dikemedim, dua edemedim. Kapanma nedeniyle ziyarete gidememenin üzüntüsü vardı. Mezar bakım hizmeti için Mehmet Çetin'e başvurdum. O da mezara çiçek dikip temizledi. Çok güzel oldu ve duamı ettim" diye konuştu.

    Etiketler:
    mezarcı, Mezar, dijital, kabir
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