Türkiye'nin 6. beşizleri dünyaya geldi

İzmit'te, Hakkı ve Sümeyya Tosun çiftinin 3ü erkek, 2si kız beşiz bebekleri dünyaya geldi. Türkiye'de 6. beşiz doğum böylelikle İzmit'te özel bir hastanede gerçekleşmiş oldu. İstanbul Tuzlada bulunan bir tersanede çalışan Hakkı Tosun (25) ve bir muhasebe bürosunda çalışan Sümeyye Tosun (23) beşiz bebeklerinin dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı.

Sümeyye Tosun, "5 yıldır çocuk özlemi duyuyorduk. 2 tane kaybımız oldu. Allah daha sonra beş bebek verdi. 3 erkek 2 kız dünyaya getirdik. Hüseyin, Ali, Azat, Azra ve Şura isimlerini verdik. Hamilelik süreci sıkıntısız güzel geçti. Sonlara yakın zorladı. Sorunsuz bir şekilde bebeklerim dünyaya geldi. Şu anda ben iyiyim. İsimler arasında eşimin babasının ve dedemin isimleri bulunuyor. Bebekleri sağ salim alırsak bir sıkıntı yok. Tüp bebek düşünenler geç kalmasınlar ve bir an önce başlamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Bir tek bez ve mama konusunda sıkıntıları olabileceğini belirten Hakkı Tosun, "Şu anda bebeklerin heyecanını yeni yeni tatmaya başlayacağız. Hayırlısı diyorum. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Şu anda bir sıkıntımız yok, bir tek bez ve mama konusunda olabilir" diye konuştu.