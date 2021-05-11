Eskişehir'de evlere içki servisine 17 bin lira ceza

Eskişehir'de Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenibağlar Mahallesi’nde M.K.’nin motosikletle evlere içki satışı yaptığını tespit etti.
DHA'nın haberine göre takibe alınan M.K. bir apartmana elindeki poşetlerde içki götürürken yakalandı.
Motosikletin bagaj kutusunda 21 içki şişesi ve pos cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K.’ye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek ve içki satmaktan 17 bin lira idari para cezası kesildi.
17 Mayıs’a kadar sürecek olan 'tam kapanma'da içki satışına yönelik yasak sürüyor.
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