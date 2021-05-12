Kadıköy’de taksi şoförü ile yolculuk esnasında maskesini indirip çay içen kadın yolcu arasında maske uyarısı nedeniyle tartışma çıktı. Taksicinin yaptığı uyarıya sinirlenen kadın “Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Sana gereken dersi verecekler” diyerek taksiciyi tehdit etti.

İstanbul Kadıköy’de meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, taksiye binen yolcu, maskesini indirip çay içmeye başladı.

Taksi şoförü pandemi döneminden dolayı yolcuya takside çay içmemesi ve maske takması konusunda sözlü uyarıda bulundu. Uyarı sonrası yolcu davranışına devam etti. Taksi şoförü cep telefonuyla görüntü alarak yolcuya tekrar uyarıda bulundu. Bu kez sinirlenen kadın ile taksi şoförü arasında sözlü tartışma yaşandı.

Takside çay içen müşteriden taksiciye tehdit: ‘Sana gereken dersi verecekler’ https://t.co/IhXMosfIxD pic.twitter.com/BRW3AyVekD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 12, 2021

‘Çay içiyorum, terbiyesizlik yaptın’

Uyarıların artması ile aşırı sinirlenen yolcu taksiden inmek istedi. Taksi şoförüne bağıran yolcu, “Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Sen taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Benim acelem var, seninle uğraşamam. Sana gereken dersi verecekler, çok şaşıracaksın. Ne olduğunu anlayacaksın. Çay içiyorum, terbiyesizlik yaptın” diye tehditte bulundu.