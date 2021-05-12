Londra akvaryumunda eşcinsel penguenler çiftleşme ritüellerine başladı

Penguenler için çiftleşme mevsimi başlarken, Londra'daki Sea Life Centre akvaryumunun eşcinsel penguenleri de bir araya geldi. İki lezbiyen çift bu sene de çiftleşme ritüellerini gerçekleştiriyor.

Sea Life Centre'dan yapılan açıklamada, pazartesiden itibaren ziyaretçilerin Marmalade ile Chickpea, ve Marama ile Rocky çiftlerini görmeye gelebilecekleri belirtildi.

Same-sex penguin couples formed at London aquarium 🐧❤️🐧 https://t.co/2vHPk4z6JC — BBC News (UK) (@BBCNews) May 12, 2021

​Ömür boyu tek eşli yaşayabilen ve 'Dünyanın en romantik hayvanları' olarak da bilinen, Antarktika’nın en büyük üçüncü canlısı olan Gentoo penguenleri olan iki çift, bu ay süresince çiftleşme ritüellerini gerçekleştirecek.

Çiftleşme ritüellerinde Gentoo penguenlerinin birbirlerine yuvalarını inşa etmede kullanılacak küçük taşlar hediye ettikleri biliniyor.

As the Sea Life London Aquarium reopens on Monday, lucky visitors will be able to see two same-sex penguin couples getting their nests ready ❤️🐧️‍🌈



If you're interested in other museums and events to check out come Monday, look no further: https://t.co/XaA1pkhTzM pic.twitter.com/Y7QdtDkML8 — Evening Standard (@EveningStandard) May 12, 2021

​Akvaryum Müdürü Catherine Pritchard, "Şüphesiz, Gentoo penguenlerimiz en sevilen canlılarımızdan ve misafirlerimizin onların muhteşem kur yapma ritüellerine tanık olabilmeleri için kapılarımızı açmaktan çok mutluyuz. Gentoo penguenleri çok romantiklerdir ve buluşma teknikleri gerçekten benzersizdir. Öyle ki insanlar olarak, onların bir eş bulma tutkusu ve bağlılığından kesinlikle bir iki şey öğrenebiliriz. Erkek-kadın penguen çiftlerimizin yanı sıra, bu üreme mevsiminde aynı cinsiyetten iki kadın çiftimiz de yuvalama ritüellerinden geçiyor" dedi.

Evlatlık yavru edinmişlerdi

Marama ve Rocky çifti, 2019'da iki yumurtadan çıkan yavrulara tek başına bakmak zorunda kalan bir annenin yükünü hafifletmek için yavrulardan birini evlatlık almışlardı. Sea Life Center'ın Genel Müdürü Graham McGrath, "Marama ve Rocky, ebeveyn olmak için biçilmiş kaftan. Yenidoğan bir yavruya bakmak herkes için zordur, uyusuz gecelerden bitmeyen beslemeler olur fakat bu mükemmel penguen çifti ayrılmaz bir aile gibi davranıyor ve herşeyi birlikte göğüslemeye kararlılar" demişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör SEA LIFE London Aquarium (@sea_life_london)'in paylaştığı bir gönderi

Hayvanlar aleminde, eş cinsel çiftler ilk kez ve sadece Sea Life'ta görülmüyor. 2019'da ayrıca Pride Yürüyüşü onuruna, Londra Hayvanat Bahçesi de kendi bünyesinde yaşayan gay penguenler için bir parti düzenlemişti.

"Some penguins are gay, get over it": London Zoo's famous gay penguins celebrate #Pride with special banner. 🐧🏳️‍🌈https://t.co/GyR4swZgDK pic.twitter.com/5znK1QiuLQ — Good Morning America (@GMA) June 27, 2019

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