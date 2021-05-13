Antalyalı çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretiyor: 'Yemek isteyen bana ulaşsın'

Zirai ilaç kullanmadan kekik aromalı karpuz üreten çiftçi İrfan Ateş, "Toptan satışımız yok, bayilik bile isteyen oluyor. Sadece karpuzu yemek isteyen bana ulaşsın” dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan çiftçi İrfan Ateş, kardeşini kanserden kaybettikten sonra vatandaşın zirai ilaçsız karpuz yemesi için kollarını sıvadı. 10 yıllık bir çalışma sonucunda son 2 yıldır istediği tadı tutturan Ateş, dağlardan topladığı kekikleri kaynatıp pekmezle bir karışım hazırlıyor ve adından damıtma sistemi ile kekik sularını karpuzlara veriyor.

Ürettiği ürünlerin 30-40 yıl önceki karpuzların aroması ile bir olduğunu söyleyen Ateş, karpuzları kestiğinde evin içerisinin parfüm gibi koktuğunu söylüyor. Sadece Antalya içinde evlere servis ve gel al şeklinde hizmet veren kekik aromalı karpuz üretici İrfan Ateş, Türkiye geneli ve Yurt dışından da ürüne çok fazla talep olduğunu ama gönderme şansının olmadığını belirtti. Kekik aromalı karpuzlar ise seradan market fiyatına 8 TL’ye satılıyor.

'Vatandaş, parayı verdiyse lezzetli bir ürün yemeli'

Sözcü Diyarbakır'a 'karpuz içinde çocuk' heykeli dikildi üreticisi İrfan Ateş, “Bu yıl yine kekik aromalı karpuz yetiştirmeye başladık. Bu sefer daha çok pekmez koyduk. Tat ve aroması bir başka oldu. Bütün arkadaşlarla geldik, kalite kontrol yapıldı herkes beğendi. Artık bu işi alıtık, her yıl yapacağız. Doğal olması lazım. Vatandaş, parayı verdiyse lezzetli bir ürün yemeli. Şuan herkes karpuz pahalı diye alıyor, hale getirip kesiyorlar kabak çıkıyor. Vatandaşın cebine yazık oluyor” diye konuştu.

'Kesince evin içi parfüm gibi kokuyor'

Karpuzu kesince evin içerisinin parfüm gibi koktuğunu söyleyen İrfan Ateş, “Şu an sattığım karpuz 40 sene önce yenen karpuzun tadında. İnternet ortamında da satışlarımız başladı. Karpuzculuk baba mesleği. 10 yıl mücadele ettim. Son 2 yıldır eski karpuzların tadını tutturdum. Güzel bir aroması var. Bu karpuzu kesince evin içi parfüm gibi kokuyor” şeklinde konuştu.

'Kekikli yapınca hasta şifasını bulacak'

Kekiğin şifa olduğuna vurgu yapan Ateş, “1 Nisan geldiğinde dağdan kekikleri topluyorum, kaynatıyorum. Pekmez alıyorum, pancar melezi alıyorum. Karpuza bunları veriyorum. Ürünü az alıyorum. Az olsun tatlı olsun. Kekikli yapınca hasta şifasını bulacak. Bu karpuzun içerisinde komple kekik var. Mis gibi kekik kokuyor diye aldanmayalım ama kekiğin aroması var” dedi.

'Yeter ki ürünüm doğal olsun'

'Yurt dışından da istiyorlar'

Ürününsöyleyen Ateş, “Kardeşimin kanser hastalığına yakalanması beni kekik aromalı karpuz üretimine teşvik etti. Zirai ilaçlarda kanser yapabildiği için ben az kazanayım sıkıntı yok yeter ki ürünüm doğal olsun dedim. Kekik aromalı karpuz yaptım. Bu karışım her sebzeye verilebilir sadece karpuza değil” diye konuştu.

Kekik aromalı karpuzu yemek isteyenlerin ulaşmasını söyleyen Ateş, “Biz karpuzu 8 TL’ye market fiyatına satıyoruz. Karpuz seram 2 dönüm. Buradan normalde 10-15 ton karpuz çıkar. Ben buradan 3-4 ton karpuz çıkartıyorum. Az alıyorum ama tatlı ürün alıyorum. Mayıs ayında karpuz satışına başlıyoruz. Satışlarımız Antalya içerisinde devam ediyor, evlere servis de yapacağız. Yurt dışına kadar istiyorlar ama gönderme şansım yok. Toptan satışımız yok, bayilik bile isteyen oluyor. Sadece karpuzu yemek isteyen bana ulaşsın” ifadelerini kullandı.