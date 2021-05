Fransız astronottan 'Kabeli' Ramazan Bayramı tebriği

Mecca! So bright at night that it ended up overexposed, as I wanted to see the city lights too. Happy end of Ramadan!



La Mecque ! Elle brillait si fort que la photo est un peu surexposée, mais je voulais absolument qu'on voit les lumières de la ville. Joyeuse fête ! #EidMubarak pic.twitter.com/q7hYk4efm1