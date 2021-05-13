16 yaşındaki çocuk, bayram namazı sonrası tüfekle ateş etmek için çıktığı çatıda vuruldu

Samsun’da meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki çocuk, bayram namazını kıldıktan sonra arkadaşları ile buluştu.

Arkadaşlarının evinin çatısına çıkıp burada tüfekle havaya ateş etmek isteyen çocuk, tabancayla sağ bacağının 2 yerinden vuruldu.

‘Tüfekle havaya ateş açacaktık, maganda kurşunuyla vuruldum’

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk, "Camide bayram namazını kılıp arkadaşlar ile buluştuk. Arkadaşın evinin çatısında tüfekle havaya ateş açacaktık. Bir silah sesi duydum, maganda kurşunuyla vuruldum" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.