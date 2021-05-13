Filistinlileri anmadan 'komşular' diyen ve İsrail'i eleştirmeyen Gal Gadot 'Wonder Woman olmaya layık mı' tartışması

Eski bir İsrail askeri olan Wonder Woman'ın başrol oyuncusu, İsrail-Filistin çatışmasından üzüntü açıklayan tweetinde Filistinlileri anmadan 'komşular' ifadesini kullandığı ve İsrail saldırılarını eleştirmediği için şimşekleri çekti. Gal Gadot, 'İsrail'in etnik temizlik ve katliamlarını destekleme' suçlamalarına varan yorumları engelledi.

Hollywood yapımı 'Wonder Woman' (Harika Kadın) adlı çizgi roman uyarlaması film serisinin başrolüyle dünyada tanınan Gal Gadot, İsrail’in 1967’deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri sürme kararı ve Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları nedeniyle başlayan Hamas ile İsrail arasındaki yeni savaş ve İsrail içindeki çatışmalarla ilgili açıklamasıyla bazı hayranlarının tepkisini çekti.

İsrail ordusunda 2 yıl zorunlu askerlik görevini tamamlamış ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'Yahudi ulus devleti yasasından' rahatsızlığını göstermiş olan Gal Gadot, çarşamba günü Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kalbim kırık. Ülkem savaşta" diyerek şöyle devam etti:

"Ailem, arkadaşlarım için endişeleniyorum. Halkım için endişeleniyorum. Bu, çok uzun süredir devam eden bir kısır döngü. İsrail, özgür ve güvenli bir ulus olarak yaşamayı hak ediyor. Komşularımız da aynısını hak ediyor. Mağdurlar ve aileleri için dua ediyorum, bu akıl almaz düşmanlığın sona ermesi için dua ediyorum, liderlerimizin çözümü bulması için dua ediyorum ki, barış içinde yan yana yaşayabilelim. Daha iyi günler için dua ediyorum."

Gadot’un açıklaması, Twitter’da çok tartışılan konular arasına girdi. Bazı kullanıcılar, İsrailli aktrisin 'Filistin, Filistinli' demek yerine 'komşular' ifadesini kullanmasına, hem kendi Filistinli vatandaşlarına hem de Gazze'deki Filistinlilere saldıran İsrail'e destek beyan etmesine tepki gösterdi. Tartışma, 'Wonder Woman'ın 'İsrail'in propaganda aracı' olmakla itham ettikleri Gadot tarafından canlandırılmasına itiraza kadar vardı.

Gadot, 'İsrail'in Filistinlilere yönelik etnik temizlik ve katliamlarını destekleme' suçlamalarının da yöneltildiği yorumları engelleme yoluna gitti.

Cumhuriyetçi Parti'nin eski Başkan Donald Trump yanlısı kanadından Teksas Senatörü Ted Cruz ise "Tanrı @GalGadot'u korusun" diyerek İsrailli aktrise destek verdi.

Warner Bros. ve DC Comics'in 'Wonder Woman' frençayzının başrol oyuncusu olduğu ve dolayısıyla 'Justice League'in (Adalet Birliği) oyuncu kadrosunda yer aldığı için Hollywood'un A listesinde yer alan Gadot'un İsrail ordusundaki geçmişi sık sık eleştiri konusu oluyor. Bu yüzden 2017'de Lübnan'da 'Wonder Woman' filminin gösterimi yasaklanmıştı.