Rihanna'dan İsrail-Filistin paylaşımı: Bu döngünün kırılması gerekiyor, insanlığın yanındayım

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, İsrail-Filistin gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden masum insanların yasını tuttuğunu, şiddet olaylarını kınadığını ve insanlığın yanında durduğunu belirtti.

Rihanna, İsrail-Filistin gerilimine ilişkin Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda, "Kalbim, İsrail ile Filistin arasında sergilenen şiddetle kırılıyor! Görmeye cesaret edemiyorum! Masum İsrailli ve Filistinli çocuklar sığınaklarda bombalardan saklanıyor, 40'tan fazla insan hayatını kaybetti. Sadece Gazze'de en az 13 masum çocuk öldü!" ifadelerini kullandı.

Çatışmaların ortasında kalan masum insanları kurtarmak için kararlılık gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Rihanna, "Bir tür kararlılık olması gerekiyor! Ne yazık ki, masum insanların hükümet ve fanatikler tarafından sürdürülen inançlara kurban gitmesini izliyoruz ve bu döngünün kırılması gerekiyor!" dedi.

2014 yılında attığı bir tweette ise Rihanna, '#FreePalestine (#ÖzgürFilstin)' mesajını paylaşmıştı. Rihanna'nın bu tweeti silmesi, sosyal medyada bazı takipçilerinin tepkisine neden oldu.

WHAT THE F. RIHANNA...??? @rihanna Not u aswell.... U and Gal Gadot. It’s Palestine that’s getting genocide... With injustice and Oppression by Israel. pic.twitter.com/JNZKdERL3o — AMI⁷🐼💜 BTS Butter🧈 ARSD📌 (@BTS_bungee) May 13, 2021

​Dua Lipa'dan da kınama mesajı

Şarkıcı Dua Lipa da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstermişti.

​Dua Lipa, 66 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli. Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar" ifadelerini kullanmıştı.