Pandemiye rağmen Everest'e tırmanan iki dağcı yorgunluktan öldü

Dünyanın en yüksek zirvesine Nepal'den tırmanan bir ABD'li ve bir İsviçreli dağcının yorgunluktan öldüğü açıklandı.

Koronavirüs pandemisine rağmen dağcılık tutkusunu dizginleyemeyen bir ABD'li ile bir İsviçreli, dünyanın en yüksek zirvesinde yorgunluktan can verdi. Everest Dağı'na tırmanışı organize eden Seven Summit Treks (Yedi Zirveye Yolculuk) şirketi, İsviçreli Abdul Waraich (41) ile ABD'li Puwei Liu'nun (55) 8 bin 849 metre yüksekliğindeki 'dünyanın çatısına' tırmandıktan sonra yamaçlardan aşağı inerken yorgunluktan öldüklerini duyurdu.

Reuters'e konuşan şirket yöneticisi Thaneshwar Guragai, "Gıda malzemesi ve oksijen götüren ilave şerpalarla yardıma koştuk, ama maalesef dağcıları kurtaramadılar" dedi.

Kar körlüğü ve yorgunluk nedeniyle

Olayla ilgili Instagram'dan paylaşım yapan şerpa Chhang Dawa, Waraich'in zirveye ulaştıktan sonra aşağı inerken güney zirvesi yakınlarında öldüğünü, Liu'nun ünlü Hillary Step kayalığına ulaştığını, fakat zirveye varamadan kar körlüğü ve yorgunluk nedeniyle zirveye en yakın kamp olan 7 bin 900 metre yükseklikteki Kamp 4'e geri iniş yaptığını ve burada öldüğünü aktardı.

Rekor sayıda dağcıya izin

Himalaya Sıradağları'nın parçası Everest'e Nepal'den gerçekleştirilen tırmanışların geçen yıl pandemi nedeniyle askıya alınmasının ardından bu yıl nisan-mayıs sezonu için Katmandu hükümeti 408 dağcıya izin çıkarmış durumda.

Dolayısıyla yeni Kovid dalgasının Hindistan'dan Nepal'e sıçramasının ardından Everest'e tırmanan dağcılar arasında da koronavirüsün yayıldığına dair haberler geldi. Son olarak tıpkı Hindistan gibi oksijen kıtlığı çeken Nepal'deki yetkililer, Everest'teki dağcılardan 8 bin metre yükseklikte ihtiyaç duydukları oksijen tüplerinin boşlarını yamaçlarda terk etmek yerine aşağıya geri getirmelerini istedi.

1953'te Edmund Hillary ve şerpa Tenzing Norgay tarafından 'fethedilen' Everest'e o zamandan beri 6 binden fazla dağcı tırmandı, bunların en az 311'i bu tutku uğruna can verdi.