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    Japon milyarder için istikbal uzayda: 2023'te Ay etrafında tur atmadan önce bu yıl Soyuz'la UUİ'ye gidecek

    © AFP 2021 / TOSHIFUMI KITAMURA
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    Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) 2009'dan beri ziyaret edecek ilk uzay turisti olacak Japon milyarder Yusaku Maezawa, haziranda Yuri Gagarin Kosmonot Eğitim Merkezi'nde kampa girmesinin ardından aralıkta Soyuz MS-20 uzay aracıyla UUİ'ye gidecek.

    Japonya'nın egzantrik milyarder müteşebbisi Yusaku Maezawa, uzayla ilgili hayallerini gerçekleştirme yolunda somut bir ilerleme kaydetti. Rusya Federal Uzay Kurumu (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) ziyaret edecek sıradaki turistlerin Yusaku Maezawa ile asistanı Yozo Hirano olacağını açıkladı.

    Açıklamaya göre haziranda uzay yolculuğu eğitimine alınacak Maezawa ile Hirano, 8 Aralık 2021'de Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılacak Soyuz MS-20 uzay aracıyla UUİ'ye gidecek.

    Gelecek ay Rusya'nın başkenti Moskova'da dışarıya kapalı Yıldız Şehri'ndeki Yuri Gagarin Kosmonot Eğitim Merkezi'nde kampa girecek ikilinin Rus kozmonot Alexander Misurkin'in eşliğinde gerçekleştireceği UUİ yolculuğu 12 gün sürecek.

    Aynı zamanda film yapımcısı olan Hirano, yolculuğun belgesel filmini de çekecek.

    Modacılık faaliyetleriyle öne çıkan iş insanı, böylece UUİ'yi 2009'dan beri ziyaret edecek ilk uzay turisti olacak.

    Kasım 2020 itibariyle 19 farklı ülkeden 242 astronot, kozmonot ve uzay turisti UUİ'yi çoğu birkaç kez olmak üzere ziyaret etti ki, bunlar arasında Japon astronotlar da var. 

    Aynı zamanda 2023 yılında ABD'li teknoloji müteşebbisi Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'nın uydusu Ay'ın etrafında düzenleyeceği ilk seyahate de katılacak ilk turist olmaya da hazırlanan Maezawa, son olarak bu yolculukta kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını duyurmuştu.

    Twitter hesabından "Bu göreve eşlik etmeniz için sizi davet ediyorum. Dünya çapından 8 insan. Görev, bugünden itibaren 2023'e kadar 2 yıl sürecek. Her türlü arka plana sahip insanın katılmasını istiyorum" açıklamasını yapan Japon milyarder, 'dear Moon' turunun tüm masraflarını karşılayacağını, katılımcıların herhangi bir ücret ödemeyeceğini söylemişti.

    2018 yılında SpaceX tarafından seçilen ilk uzay turisti olan Maezawa, ilkin Ay'a gitmek için bir 'kız arkadaş' arama çalışmalarına başladıktan sonra 'karışık duygular' içinde olması nedeniyle bundan vazgeçmişti.

     

     

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