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    David Garcia-aktif volkan Pacaya-pizza

    Guatemala'daki aktif yanardağda pizza pişiriyor: 'Tadına bakınca iyi bir fikir olduğunu anladım'

    © AFP 2021
    Yaşam
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    David Garcia, Guatemala'daki aktif yanardağ Pacaya'da lavların üzerinde hamur açarak, pizza pişiriyor. Garcia’nın bu girişimiyle yanardağ, turistlerin uğrak noktası haline geldi.

    Guetamala'da yer alan Pacaya Yanardağı şimdilerde turistler için cazibe merkezi haline geldi.

    Hürriyet'in aktardığına göre, muhasebeci olan David Garcia, aktif yanardağın üzerinde hamur açarak ve pizza pişirerek bölgeye çok sayıda turist getirmeyi başardı.

    Garcia'nın yüksek ısıya dayanıklı özel bir tepsi içinde pişirdiği pizza kendi ifadesine göre 800, hatta kimi zaman 1000 dereceye yakın bir sıcaklıkta pişiyor ve bu işlem 14 dakika sürüyor.

    Daha önce mağarada pişiriyordu

    2013 yılında dağın eteklerindeki mağaralarda pizza pişirmeye başlayan Garcia, Şubat ayında tekrar harekete geçen lavların ısısında bunu denediğinde yaşadıklarını AFP'ye şu şekilde aktardı:

    "Daha önceleri dağın eteklerinde pizza pişiriyordum. Ancak aktif hale gelen volkanda, lavların ısıttığı tepelerde pişen pizzanın tadına bakınca bunun daha iyi bir fikir olduğuna karar verdim."

    Yaptığı şeyin taşıdığı yüksek riski kabul eden Garcia yine de sonuçtan memnun, zira bu pizzalar bölgeye çok sayıda turist çekmeye devam ediyor.

    Yüksek ısıda pişen pizzayı yakmamak için çok iyi takip gerektiğini aktaran maceraperest, aynı zamanda rüzgarın yönünü ve hızını da iyi hesaplamanın bu işin en önemli sırlarından biri olduğunun altını çiziyor.

    Garcia, pizza pişirirken yanmamak ve hem kendine hem de ortaya çıkan ürünlere zarar vermemek için birçok koruyucu malzeme kullanmak zorunda kalıyor.

    Garcia bu önlemler arasında en önemlisinin ellerini ve yüzünü yakmamak için kullandığı koruyucu ekipman olduğunu vurguluyor.

    'Pacaya pizzası' adını alan bu çok özel pizzada peynir, domates sosu, soğan ve pepperoni adlı baharatlı salam yer alıyor.

    Dağa tırmanan meraklı turistler uzun yürüyüşlerden dolayı oldukça acıkmış bir şekilde Garcia'nın bulunduğu bölgeye geliyor ve karınlarını doyuruyor.

    Bu lezzetli pizzanın tadına bakan turistler yanardağda çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmayı da asla ihmal etmiyorlar.

    Pacaya Yanardağı, Orta Amerika'daki üç aktif yanardağdan bir tanesi. Yanardağ harekete geçtiğinde patlamalar Guatemala'nın başkentinden bile kolaylıkla görülüyor.

    Pacaya, ilk olarak 23 bin yıl önce patlamış, sonraki yüzyıllar boyunca da defalarca lav püskürtmeye devam etmişti. Yıllarca suskun kalan öfkeli dev 1960'lı yıllardan beri sık sık faaliyete geçiyor.

    Etiketler:
    Hamur işi, Guatemala, Yanardağ, Pizza
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