Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu

NDTV’nin haberine göre, yetkililer, eyaletin Nagaon bölgesinde ormanlık alanda bulunan 18 filin yıldırım sonucu ölmüş olabileceğini bildirdi.
Assam Çevre ve Orman Bakanı Parimal Suklabaidya, olaydan "derin üzüntü duyduğunu" ifade etti.
Fillerin ölüm sebebinin bölgede yapılacak araştırmalar sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.
If it isn't poachers and trophy hunters, nature takes over! 😢— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) May 13, 2021
Two groups of #Elephants were discovered dead in India after a lightning storm
Investigators in the area believe the eighteen Elephants were killed recently by lightning. https://t.co/cVyFzYXAPx via @MailOnline pic.twitter.com/S7I2hcT2qv
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