Picasso'nun Marie-Therese tablosuna açık artırmada 103.4 milyon dolar ödendi

Koronavirüs pandemisinin yarattığı küresel ekonomik kriz, ünlü ressam Pablo Picasso'nun bir tablosunun açık artırmada 19 dakika içinde 103.4 milyon dolara satılmasına engel olmadı.

ABD'nin New York kentindeki Christie's müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, Pablo Picasso'nun sevgilisi, modeli ve en büyük kızının annesi Marie-Thérèse'i resmettiği 'Femme assise près d'une fenêtre' (Pencere kenarında oturan kadın) isimli tablosu, 103.4 milyon dolara alıcı buldu.

#AuctionUpdate Pablo Picasso, 'Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)' realizes $103,410,000 after over 19 minutes of bidding! pic.twitter.com/G7oVzG5KMA — Christie's (@ChristiesInc) May 14, 2021

Telefonla bağlanan iki alıcı arasındaki rekabete sahne olan açık artırma, 45 milyondan açılıp hemen 55 milyonu geçti ve 19 dakika sonra 90 milyonu gördüğünde tamamlandı. Bunun üzerine masraflar, komisyonlar ve vergiler eklendiğinde miktar 103 milyon 410 bin doları buldu.

1932 tarihli, 146x114 santim boyutlarındaki tablo, genellikle Marie-Therese'i çıplak ve gözleri kapalı halde yatar ve kendi düşüncelerine dalmış şekilde resmeden Picasso'nun sevgilisini bu kez hükmeder tarzda göstermesinden ötürü sıradışı bir eseri olarak değerlendiriliyor.

Christie’s müzayede evinin 20. yüzyıl sanatı uzmanı Vanessa Fusco, 1932'nin, resim sanatında çığır açan İspanyol'un (1881-1973) en verimli yıllarından biri olduğuna dikkat çekerek "Herkes onun 1932 tarihli eserlerinden birine sahip olmak istiyor" ifadesini kullandı.

Christie's America'nın Başkanı Bonnie Brennan, 'perşembe günkü açık artırmaların toplam 481 milyon doları bulan iyi performansının, gerçekten normale dönüşe ve sanat piyasasında işlerin gerçekten yoluna girdiğine dair bir mesaj olduğu' değerlendirmesini yaptı.

Beş eseri 100 milyon dolarlık sembolik eşiği geçen Picasso, 2015'te 179 milyon 365 bin dolarlık rekor fiyata satılan 'Les Femmes d'Alger' ( Cezayirli Kadınlar) tablosunun O versiyonuyla bu özel kulübün zirvesinde yer alıyor.