Bahar Candan: 5 bin liraya sehpam olacak çok insan var

Katıldığı televizyon programıyla tanınan Bahar Candan “5 bin lira, 3 öğün yemek, 1 ara öğün, SGK da yapacağım. Benim için, arkadaşım olarak, hatta arkadaşım olarak değil sehpam olarak durabilecek ve parasını kazanacak bir sürü çok iyi eğitimler almış, benim gibi tertemiz çocuklar var” dedi.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan YouTube'da yayınlanan Gör Beni programında Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

Gör Beni’de bu hafta .. Bahar Candan ‘ı konuk ettik.. İyi seyirler....



BAHAR CANDAN "5 BİN LİRAYA SEHPAM OLACAK İNSANLAR VAR!" https://t.co/onVbejpCPU — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) May 13, 2021

Candan katıldığı programda, kendisine “5 bin liraya arkadaş arıyorum” şeklindeki sosyal medya paylaşımı sorulduğunda şu cevabı verdi:

“5 bin lira, 3 öğün yemek, 1 ara öğün, SGK da yapacağım. Başvuran çok insan oldu. Bana bir CV yollamalarını da istiyorum. Çok pahalı okullardan, iyi eğitim almış, mesela iç mimarlık gibi, insanların şu anda işleri yok. Hiç kimse artık cahil değil. Bana bu şekilde iş başvuruları geldi, değerlendireceğim. Çok iyi düşünmem gerekiyor. Aradıklarında bir deney olarak ‘sehpa olmanızı istiyoruz, üzerinize bir şey koyacağız’ diye dedik. Dediler ki evet, koyun, ne olacak canım, dururum’. Durum bu. Yani, bu söylediğim şartlarda benim için, arkadaşım olarak, hatta arkadaşım olarak değil sehpam olarak durabilecek ve parasını kazanacak bir sürü çok iyi eğitimler almış, benim gibi tertemiz çocuklar var.”

'Beynimin dörtte birini kullanıyorum, yetiyor zaten'

Bahar Candan'ın "Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten" sözleri üzerine Armağan Çağlayan "O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım" diye yanıt verdi.

'Benden daha çok erkek hayranı olan başka bir kız da tanımıyorum, çok ünlüyüm'

Candan kendisinin bir ikon olduğunu söyleyerek, "Ben teknoloji gibiyim. Ne kadar iyiyse o kadar pahalıdır. Ne kadar güzelse o kadar iyidir. Ben o nedenle çok kolayım. Benden daha çok erkek hayranı olan başka bir kız da tanımıyorum. Ben çok ünlüyüm" dedi.