Avustralya'da bir evin çamaşır odasından 3 metrelik piton çıktı

Avustralya'da bir evin çamaşır odasından 3 metrelik dev piton çıktı. Facebook'da paylaşılan pitonun görüntüleri kısa sürede viral oldu.

Avustralya'nın Sydney kentinin kuzey kıyısındaki Hornsby Heights'ta evinin bodrum katında bulunan çamaşır odasına giren Robin Ford, 3 metre boyunda bir piton ile karşılaştı.

Man finds 3m snake right next to his laundry in Sydney's North Shore https://t.co/v3BymqHqtP — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) May 13, 2021

​Odada karşılaştığı pitonu fotoğraflayan ve sosyal medya platformu Facebook'ta paylaşan adam kısa sürede viral oldu. Adamın karşılaştığı dev pitonun kapının üzerinde kıvrılmış bir şekilde durduğu görülüyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Aman Tanrım, kalp krizi geçirirdim" derken, başka bir kullanıcı ise "Ne muhteşem bir hayvan, kıskanıyorum" diye yazdı.

Zararsız olduğu açıklanan pitonun evin yakınlarındaki çalılıklara bırakıldığı açıklandı.