Friends dizisinin özel bölümünde sürpriz isimler rol alacak

ABD'li prodüksiyon şirketi HBO, Friends dizisinin özel bölümü olarak yayınlanacak bölümde rol alacak isimleri açıkladı.

HBO tarafından yapılan duyuruda, 'The Reunion' adı verilen özel bölümde ana karakterlerin yanı sıra David Beckham, Lady Gaga, Reese Witherspoon, Cara Delevigne, Justin Bieber ve Kit Harrington gibi isimler yer alacak.

Özel bölümün HBO Max'te 27 Mayıs'ta yayınlanacağı duyuruldu.

"In addition to the series main cast members.... Friends: The Reunion will feature guest appearances by BTS... "https://t.co/XkQNNNERzg — Ria⁷◾ 🧈|| SLOW || ᴮᴱ || (@__gaciria) May 13, 2021

​İlk bölümü 22 Eylül 1994 tarihinde yayınlanan dünyaca ünlü dizinin son bölümünün üzerinden 15 yılı aşkın zaman geçti.