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    Türk vatandaşı olmak için gittiği konsoloslukta ‘öldüğünü’ öğrendi

    Türk vatandaşı olmak için gittiği konsoloslukta ‘öldüğünü’ öğrendi

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    Romanya vatandaşı Delia Simona Türkiye'ye göç ettikten sonra, ailesi tarafından mahkeme kararıyla öldü gösterildi. Türkiye'ye yerleşen Simona, bu durumu eşini kaybettikten sonra öğrendi. Eşi Türkiye'de kendisine oturma izni de almadığı için Simona kağıt üstünde yaşamıyor ancak iki çocuğuna bakmak zorunda.

    Romanya'da İstanbul'a 20 yıl önce gelen ve burada evlenerek 2 çocuk sahibi olan Delia Simona, Türk vatandaşı olmak için gittiği konsoloslukta 'ölü' olarak gösterildiğini öğrendi. 

    Romanya’nın Ploeşti şehrinde dünyaya gelen 45 yaşındaki Delia Simona çalışmak için 2001 yılında Türkiye’ye göç etti. İstanbul’da bir gümüşçü dükkanında çalışan Simona, 2006 yılında Arkın Çavdar ile evlenerek iki çocuk sahibi oldu.

    Miras sebebiyle ‘öldü’ gösterilmiş

    Çavdar’ın hayatını kaybetmesinin ardından Türk vatandaşı olmak için Romanya Konsolosluğu’na giden Simona, teyzesinin miras paylaşımı nedeniyle kendisini 2003 yılında mahkeme kararıyla ‘öldü’ gösterdiğini öğrendi.

    ‘Eşimin ölümüyle ölü olduğumu öğrendim’

    Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirten Delia Simona, ''Geçen sene Kasım ayında eşim vefat etti. Zaten eşim de evlendikten sonra benim izin oturma izni ya da vatandaşlığa başvuruda bulunmayı hep erteledi. Kendisi vasi baba göründüğü için çoğu şeylerde pek bana gerek duyulmadı, beni saf dışı bıraktı. Eşimin ölümüyle ölü olduğumu öğrendim. Eşim öldükten sonra iki tane çocukla kaldım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığım için çocuklarım adına, kendim adına hiçbir başvuruda bulunamadım'' dedi.

    ‘Belgelerim yoktu, konsoloslukta bana 'Romence’yi konuşamıyorsun' diye kızdılar’

    Türk vatandaşı olabilmek için Romanya Konsolosluğu’na gittiğini ifade eden Simona, ''Benden pasaport, Romanya’ya ait kimlik ya da belge istediler. 20 sene içerisinde pasaportum ve kimliğim de kaybolmuştu. Onlara ait bir şeyimin olmadığını, sadece evlilik cüzdanımın olduğunu ve evlendiğimiz sene verilen kağıdı gösterdim. Aldılar, incelediler, geçiştirdiler. Hatta 'Romence’yi konuşamıyorsun' diye kızdılar, 'Dilini nasıl unutursun' dediler. Sadece Romanya’daki adresimi aldılar. 1.5 ay sonra konsolosluktan arandım, oraya gittiğimde de beni 2002 yılında mahkemeye verdiklerini, 2003 yılında da mahkeme kararıyla ‘ölüsün’ dediler'' şeklinde konuştu.

    ‘Bizim yapacak bir şeyimiz yok diyerek geçiştirdiler’

    Babasının küçükken vefat ettiğini ve Romanya’da irtibatta olduğu kimsenin olmadığını konsolosluğa anlattığını kaydeden Simona, ''Bir teyzemle dayım vardı. Onlar da miras davasında benden haber alamadıkları için bu yola başvurdular. Ben de durumumu anlattım. Bu çocukların benden başka kimselerinin olmadığını, benim de ne maddi ne manevi hiçbir durumum olmadığı için gidemeyeceğimi anlattım. Bizim yapacak bir şeyimiz yok diyerek geçiştirdiler beni ve yolladılar'' ifadelerini kullandı.

    ‘HES kodum yok, otobüse bile binemiyorum’

    Nasıl bir yol izleyeceğini bilemediğini belirten Simona şöyle devam etti:

    ''HES kodum yok zaten. Otobüse binemiyorsun, bir yere gidemiyorsun. Başvuruda bulunamıyorsun, HES kodum olmadığı halde Nüfus Müdürlüğü’ne ve kaymakamlığa gidebildim. Müdürlük göç bürosuna yönlendirdi, durumumu anlattığım halde, pasaportum yok diye yolladılar. Yapabileceğimiz bir şey yok, elinde bir şeyin yok dediler. Aile nüfus cüzdanımdan hariç, çocuklarımın kimliğinde adımın yazılmasından hariç hiçbir şeyimin olmadığını söyledim. Nüfus kayıt örneklerinde eşimin benimle resmi evlilik yaptığı çıkıyor zaten.”
    ‘Romanya’da gözükmüyorum, Türkiye vatandaşı da değilim’

    Simona devlet büyüklerinden bu konuda yardım isteyerek “Benim maddi yönden hiçbir beklentim yok zaten. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduktan sonra zaten sapasağlam ayaklarımın üzerine basabilirim. Çocuklarıma en iyi şekilde maddi ve manevi yönden destek olurum ama bu şekilde çaresizim. Çocuklarımın anneleriyim ama anneleri gözükmüyorum. Öyle tuhaf bir durumun içerisindeyiz. Ben Romanya’da gözükmüyorum, Türkiye vatandaşı da değilim. Elimde hiçbir resmi belge yok, sadece aile cüzdanı var. Ondan başka bir şeyim olmadığı için de bir yere başvuramıyorum. Hastaneye gidemiyorum. Hastalansam evimde burada bayılsam, ben hastaneye gidemem dedi.

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    Etiketler:
    Evlilik, Kimlik, Oturma izni, Delia Simona, Vatandaşlık, Romanya, Türkiye
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